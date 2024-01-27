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كتائب القسام تبث رسالة لعائلات الأسرى تقول إنه إذا استمرت الحرب فيجب توقع خبر مقتل كل الأسرى بغارات الاحتلال
آخر الأخبار
2024-01-27 | 13:28
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كتائب القسام تبث رسالة لعائلات الأسرى تقول إنه إذا استمرت الحرب فيجب توقع خبر مقتل كل الأسرى بغارات الاحتلال
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