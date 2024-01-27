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مفوض الأونروا: تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة
آخر الأخبار
2024-01-27 | 15:34
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مفوض الأونروا: تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة خاصة في غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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