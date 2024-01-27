"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وحزب الله و"المفتاح في غزة وليس في بيروت"

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