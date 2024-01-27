"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج

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