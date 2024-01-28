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غارة اسرائيلية على حديقة منزل في حولا من دون وقوع اصابات

آخر الأخبار
2024-01-28 | 03:52
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غارة اسرائيلية على حديقة منزل في حولا من دون وقوع اصابات
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غارة اسرائيلية على حديقة منزل في حولا من دون وقوع اصابات

 
 
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