الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحقّقنا فيه إصابات ‏مباشرة

آخر الأخبار
2024-01-28 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحقّقنا فيه إصابات ‏مباشرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحقّقنا فيه إصابات ‏مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية:

استهدفنا

تجمعاً

‏لجنود

العدو

الإسرائيلي

بالأسلحة

الصاروخية

وحقّقنا

إصابات

‏مباشرة

LBCI التالي
وكالة تسنيم: إيران تقول إنها احتجزت سفينة أجنبية تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب بالقرب من بوشهر
دهسته خالته... وفاة طفل في هذه الدولة العربية وهكذا وقعت الفاجعة!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:46

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور حي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة بخان يونس

LBCI
منوعات
09:43

سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:41

خبيرة أممية تؤكد أنّ وقف المساعدات للأونروا مخالف لقرار محكمة العدل الدولية

LBCI
آخر الأخبار
09:39

غارتان على عيتا الشعب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:46

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور حي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة بخان يونس

LBCI
منوعات
09:43

سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:39

غارتان على عيتا الشعب

LBCI
أخبار دولية
09:23

إيران تعلن مصادرة سفينة أجنبية بتهمة تهريب الوقود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:43

سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب

LBCI
منوعات
2024-01-25

حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟

LBCI
خبر كاذب
2024-01-22

ما صحة الفيديو المتداول حول حادثة طعن في خلدة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟

LBCI
أخبار دولية
06:13

الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بقيت تحترق في البحر لـنحو 16 ساعة بسبب ضربة للحوثيين..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الهاتف عدو المقاومين الأول

LBCI
أخبار دولية
13:36

جوليان أسانج… فاضحُ أسرار الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في حرب المسيرات بين حزب الله واسرائيل هل دمّر مدرجُ طيران للحزب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

LBCI
أخبار دولية
05:15

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

LBCI
آخر الأخبار
15:46

"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج

LBCI
فنّ
15:29

"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟

LBCI
آخر الأخبار
12:38

معلومات للـLBCI: إحدى الدول العربية أبلغت الى حزب الله معلومات إستخباراتية تشير إلى أن تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني قد تؤدي الى تدحرج الامور

LBCI
منوعات
12:19

زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!

LBCI
منوعات
14:15

عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!

LBCI
صحة وتغذية
13:26

قشرة الرأس والحكّة: مؤشّران لمشكلة صحية هامّة... هذا ما حذّر منه أحد الصيادلة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More