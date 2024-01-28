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هوكشتاين لشبكة سي.بي.إس: تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب البحر الأحمر أغلبها لوجستية والتأثير على التضخم محدود

آخر الأخبار
2024-01-28 | 11:21
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هوكشتاين لشبكة سي.بي.إس: تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب البحر الأحمر أغلبها لوجستية والتأثير على التضخم محدود
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هوكشتاين لشبكة سي.بي.إس: تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب البحر الأحمر أغلبها لوجستية والتأثير على التضخم محدود

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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