الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدفعية للجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدات يارين الجبين واطراف شيحين وام التوت

آخر الأخبار
2024-01-28 | 16:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدفعية للجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدات يارين الجبين واطراف شيحين وام التوت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدفعية للجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدات يارين الجبين واطراف شيحين وام التوت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للجيش

الاسرائيلي

تستهدف

اطراف

بلدات

يارين

الجبين

واطراف

شيحين

التوت

LBCI التالي
عصابة تستأجر السيارات وتسرقها...
غارة اسرائيلية على حديقة منزل في حولا من دون وقوع اصابات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:25

فؤاد أبو ناضر للـLBCI: المسيحيون لم يفقدوا دورهم وعلينا التفكير بمقاربة جديدة لادارة لبنان

LBCI
اخبار البرامج
04:15

يوسف الخال عن المشاهد الحميمة في التمثيل: "أنا لست ضدّ... ولكن!"

LBCI
فنّ
04:11

إبن كاظم الساهر يشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور... هل تفوّق على والده بوسامته؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
04:07

العراق يستنكر التصعید المستمرّ: مستعدون للعمل على رسم قواعد تجنّب المنطقة المزيد من التداعيات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:25

فؤاد أبو ناضر للـLBCI: المسيحيون لم يفقدوا دورهم وعلينا التفكير بمقاربة جديدة لادارة لبنان

LBCI
اخبار البرامج
04:15

يوسف الخال عن المشاهد الحميمة في التمثيل: "أنا لست ضدّ... ولكن!"

LBCI
فنّ
04:11

إبن كاظم الساهر يشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور... هل تفوّق على والده بوسامته؟ (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
04:01

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وتم إصابته إصابة مباشرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:01

"الرقابة" السعودية: إيقاف الرئيس التنفيذي لـ"هيئة العلا" لتورطه بقضايا فساد

LBCI
حال الطقس
01:27

منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع

LBCI
آخر الأخبار
11:37

بايدن: الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق

LBCI
أخبار دولية
11:37

رئيس مجلس السيادة في السودان يزور الجزائر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من جامعةٍ للنساء فقط الى واحدة من أهمّ الجامعات في المنطقة... هذه قصّة الـLAU

LBCI
رياضة
13:44

لبنان يتحضر لخوض ديفس كاب للتنس في الأراضي المصرية... والسبب؟

LBCI
رياضة
13:42

جولة على الأخبار الرياضيّة.. من التنس الى كرة القدم فَكُرة السلّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تدريبات إسرائيلية على الحدود الشمالية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لإسرائيل بنك أهداف محدد في قرى الجنوب... فما هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

طوني ورد يطلق مجموعته لربيع وصيف 2024 خلال أسبوع الموضة في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الفنان التشكيلي اللبناني العالمي جميل ملاعب يُطلق سلسلته الجديدة.. "جميلات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
07:52

انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

LBCI
حال الطقس
01:27

منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع

LBCI
خبر عاجل
11:36

بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا

LBCI
أخبار دولية
05:15

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

LBCI
فنّ
06:24

تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)

LBCI
منوعات
05:57

دهسته خالته... وفاة طفل في هذه الدولة العربية وهكذا وقعت الفاجعة!

LBCI
منوعات
10:35

ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟

LBCI
فنّ
11:00

شوهدا في لندن... جيجي حديد في علاقة حصرية مع ممثل عالمي: من هو؟ (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More