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نتنياهو: العالم بأسره يتابع الدور القطريّ في محادثات الرهائن في غزة ويجب أن يطالب الدوحة باستغلال نفوذها على حماس

آخر الأخبار
2024-01-29 | 08:54
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نتنياهو: العالم بأسره يتابع الدور القطريّ في محادثات الرهائن في غزة ويجب أن يطالب الدوحة باستغلال نفوذها على حماس
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نتنياهو: العالم بأسره يتابع الدور القطريّ في محادثات الرهائن في غزة ويجب أن يطالب الدوحة باستغلال نفوذها على حماس

 
 
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