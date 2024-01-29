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عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج لـ"عشرين 30": صوتنا ضد الموازنة وهناك مخالفة بالنظام الداخلي حصلت بعدم التصويت بالمناداة
آخر الأخبار
2024-01-29 | 14:34
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عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج لـ"عشرين 30": صوتنا ضد الموازنة وهناك مخالفة بالنظام الداخلي حصلت بعدم التصويت بالمناداة
*
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