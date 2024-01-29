ميشال ضاهر لـ"عشرين 30": نحن اليوم لا يمكننا إعادة أموال المودعين و"حاج نكذب على بعضنا" وعلينا مواجهة المشكلة وحلها وأن نكون صريحين مع الناس

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