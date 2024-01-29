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ميشال ضاهر لـ"عشرين 30": نحن اليوم لا يمكننا إعادة أموال المودعين و"حاج نكذب على بعضنا" وعلينا مواجهة المشكلة وحلها وأن نكون صريحين مع الناس

آخر الأخبار
2024-01-29 | 15:38
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ميشال ضاهر لـ&quot;عشرين 30&quot;: نحن اليوم لا يمكننا إعادة أموال المودعين و&quot;حاج نكذب على بعضنا&quot; وعلينا مواجهة المشكلة وحلها وأن نكون صريحين مع الناس
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ميشال ضاهر لـ"عشرين 30": نحن اليوم لا يمكننا إعادة أموال المودعين و"حاج نكذب على بعضنا" وعلينا مواجهة المشكلة وحلها وأن نكون صريحين مع الناس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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