الجيش الاسرائيليّ استهدف بقديفة مدفعية منزلًا في بلدة علما الشعب ممّا أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون وقوع اصابات

قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية

قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية

"يُتوقع ألا يعيش أكثر من 6 أشهر"... صدور الحكم بحق سارق حذاء "ذي ويزرد اوف اوز" بعد 20 سنة على العملية وهذه التفاصيل!