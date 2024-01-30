هنية: سأزور القاهرة لبحث مقترح باريس

عملية سطو مسلح تتحول الى عرض زواج... ما فعله هذا الشاب لطلب يد حبيبته غريب وصادم: "لو كنت مكانك لكنت رفضت"! (فيديو)

عملية سطو مسلح تتحول الى عرض زواج... ما فعله هذا الشاب لطلب يد حبيبته غريب وصادم: "لو كنت مكانك لكنت رفضت"! (فيديو)

هنية: الحركة منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ على غزة