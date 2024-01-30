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مريض بحاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الاتصال على الرقم 71872374

آخر الأخبار
2024-01-30 | 05:21
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مريض بحاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الاتصال على الرقم 71872374
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مريض بحاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الاتصال على الرقم 71872374

 
 
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