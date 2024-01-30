الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستحكم غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا
آخر الأخبار
2024-01-30 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستحكم غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الدفاع
الإسرائيلي:
إسرائيل
ستحكم
الحرب
عسكريا
مدنيا
التالي
مسلحون يخطفون 6 طلاب و3 مدرسين في جنوب غرب نيجيريا
العبسي يلتقي كوهلر وسفراء دول عربية في بروكسل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
0
آخر الأخبار
09:56
التحكم المروري: طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
آخر الأخبار
09:56
التحكم المروري: طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
0
موضة وجمال
09:53
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
موضة وجمال
09:53
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
0
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
0
آخر الأخبار
09:56
التحكم المروري: طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
آخر الأخبار
09:56
التحكم المروري: طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
0
موضة وجمال
09:53
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
موضة وجمال
09:53
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
0
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
0
أخبار دولية
16:38
بلينكن يحذر من أن كل مكاسب أوكرانيا ستكون في خطر إذا توقفت المساعدات الأميركية
أخبار دولية
16:38
بلينكن يحذر من أن كل مكاسب أوكرانيا ستكون في خطر إذا توقفت المساعدات الأميركية
0
اقتصاد
05:38
تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2023.. إليكم تصنيف لبنان
اقتصاد
05:38
تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2023.. إليكم تصنيف لبنان
0
منوعات
2024-01-26
أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!
منوعات
2024-01-26
أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
0
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
0
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
3
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
4
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
5
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
7
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
8
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More