المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة

نوال الزغبي تعود إلى اللون الرومانسي... إليكم الصورة الأولى من الحملة الترويجيّة لـ"بحكي عنك"

نوال الزغبي تعود إلى اللون الرومانسي... إليكم الصورة الأولى من الحملة الترويجيّة لـ"بحكي عنك"

لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!