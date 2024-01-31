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12
o
متن
14
o
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o
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o
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج
آخر الأخبار
2024-01-30 | 23:54
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج
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