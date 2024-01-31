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مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص للـLBCI: من الواضح أنه في الفترة التي كان مصرف لبنان يدعم فيها إستيراد المحروقات كانت الكميات التي يتم إستيرادها أكبر بكثير من متطلبات السوق اللبناني
آخر الأخبار
2024-01-31 | 04:03
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مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص للـLBCI: من الواضح أنه في الفترة التي كان مصرف لبنان يدعم فيها إستيراد المحروقات كانت الكميات التي يتم إستيرادها أكبر بكثير من متطلبات السوق اللبناني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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