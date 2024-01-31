المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

بصبوص للـLBCI: يجب الاتجاه نحو الضرائب النوعية لتصحيح النظام الضريبي الذي يحمّل الاعباء لذوي الدخل المحدود وضريبة الـ10% على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم هي جزء من هذه الضرائب

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