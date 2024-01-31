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المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما

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2024-01-31 | 06:01
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المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما
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المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما

 
 
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