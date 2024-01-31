المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما

الحرس الثوري الإيراني لمجموعاته المقاتلة في سوريا: أوقفوا النشاطات العسكرية ضد القواعد الأميركية

الحرس الثوري الإيراني لمجموعاته المقاتلة في سوريا: أوقفوا النشاطات العسكرية ضد القواعد الأميركية

"هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم"... قطع رأس والده وعرضه بفيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!