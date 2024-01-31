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o
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13
o
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o
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o
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o
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o
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
2024-01-31 | 08:41
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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