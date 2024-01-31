كنعان لحوار المرحلة: لا رغبة داخلية ولا خارجية في اندلاع الحرب في لبنان وقد يكون هناك بوادر إيجابية في الأيام المقبلة في شأن حرب غزة فنكون قد ابتعدنا عن خطر الحرب

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