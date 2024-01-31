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o
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o
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o
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o
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كنعان لـ"حوار المرحلة": الجميع يعلم أن البلد "مش ماشي بدون رئيس للجمهورية" وملء الفراغ برئاسة الجمهورية هو مدخل ليس فقط لتفعيل عمل المؤسسات انما أيضا للحلول الكبيرة
آخر الأخبار
2024-01-31 | 15:01
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كنعان لـ"حوار المرحلة": الجميع يعلم أن البلد "مش ماشي بدون رئيس للجمهورية" وملء الفراغ برئاسة الجمهورية هو مدخل ليس فقط لتفعيل عمل المؤسسات انما أيضا للحلول الكبيرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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