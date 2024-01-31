كنعان لحوار المرحلة: كل مادة في الموازنة قابلة للطعن في أي لحظة والموازنة كما عُدّلت ليست مثالية ولا تملك رؤية إقتصادية لكنّنا جنّبنا لبنان كارثة ضرائبية

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