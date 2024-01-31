كنعان لحوار المرحلة: وقفتُ في وجه بعض الزملاء رافضًا أشكال التسوية كلها في شأن الحسابات المالية ويجب أن تظهر هذه الحسايات المالية علنًا وأن تخضع لأحكام قضائية

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