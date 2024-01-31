كنعان لحوار المرحلة عن فرض غرامات بالدولار على الأملاك البحرية: ليست المرة الأولى التي تُفرض رسوم بعملة أجنبية إذ في الوضع الماليّ الحاليّ نحتاج إلى ذلك أو تُدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان

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