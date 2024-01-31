وزير الدفاع البريطاني: نؤيد مبدأ حل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك

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مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص للـLBCI: من الواضح أنه في الفترة التي كان مصرف لبنان يدعم فيها إستيراد المحروقات كانت الكميات التي يتم إستيرادها أكبر بكثير من متطلبات السوق اللبناني