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o
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o
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يطلق قنابل إنارة في أجواء شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي
آخر الأخبار
2024-01-31 | 17:22
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يطلق قنابل إنارة في أجواء شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي
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