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الجزيرة: الجيش الاسرائيليّ يقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات
آخر الأخبار
2024-01-31 | 23:39
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الجزيرة: الجيش الاسرائيليّ يقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات
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