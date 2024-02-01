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o
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o
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مدفعية إسرائيلية تستهدف جبل السدانة في خراج بلدة الهبارية
آخر الأخبار
2024-02-01 | 03:00
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مدفعية إسرائيلية تستهدف جبل السدانة في خراج بلدة الهبارية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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