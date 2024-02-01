أمين عام الكتلة الوطنية ميشال حلو للـLBCI: الاولوية هي أن نوقف الحرب في الجنوب وأن نمضي في الاتفاقيات الدولية التي تحمي البلاد

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