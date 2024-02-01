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وزير الخارجية النرويجي: متفائل بشكل معقول بأن تمويل الأونروا سيعود لطبيعته
آخر الأخبار
2024-02-01 | 08:47
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وزير الخارجية النرويجي: متفائل بشكل معقول بأن تمويل الأونروا سيعود لطبيعته
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