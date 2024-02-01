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o
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10
o
متن
14
o
كسروان
14
o
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o
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o
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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
2024-02-01 | 09:38
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المقاومة الإسلامية: استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابةً مباشرة
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