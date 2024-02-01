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المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية لن تتردد في إستخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية

آخر الأخبار
2024-02-01 | 14:10
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المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية لن تتردد في إستخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية
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المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية لن تتردد في إستخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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