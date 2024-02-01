المتحدث العسكري للحوثيين: استهدفنا سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر متجهة إلى فلسطين المحتلة

كاميرون وصل إلى مطار بيروت في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها بري وميقاتي

كاميرون وصل إلى مطار بيروت في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها بري وميقاتي

أمين عام الكتلة الوطنية ميشال حلو للـLBCI: الاولوية هي أن نوقف الحرب في الجنوب وأن نمضي في الاتفاقيات الدولية التي تحمي البلاد