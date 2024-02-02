الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
11
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
11
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: غارة إسرائيلية على أطراف بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-02-02 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: غارة إسرائيلية على أطراف بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إسرائيلية
أطراف
راشيا
الفخار
لبنان
التالي
استغلّ عمله كمهرّج واستغل شقيقة خطيبته جنسياً: "أخذ براءتي مني"
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:18
وسائل إعلام سورية: العدوان الأميركي على عدد من المواقع بمناطق صحراوية في سوريا وعلى حدودها مع العراق أوقع قتلى ومصابين
آخر الأخبار
16:18
وسائل إعلام سورية: العدوان الأميركي على عدد من المواقع بمناطق صحراوية في سوريا وعلى حدودها مع العراق أوقع قتلى ومصابين
0
آخر الأخبار
16:15
إعلام إيراني: 10 قتلى بالقصف الأميركي على دير الزور
آخر الأخبار
16:15
إعلام إيراني: 10 قتلى بالقصف الأميركي على دير الزور
0
أخبار دولية
16:04
ضربات أميركية انتقامية في سوريا ردا على هجوم الأردن
أخبار دولية
16:04
ضربات أميركية انتقامية في سوريا ردا على هجوم الأردن
0
أخبار دولية
15:56
مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
أخبار دولية
15:56
مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:18
وسائل إعلام سورية: العدوان الأميركي على عدد من المواقع بمناطق صحراوية في سوريا وعلى حدودها مع العراق أوقع قتلى ومصابين
آخر الأخبار
16:18
وسائل إعلام سورية: العدوان الأميركي على عدد من المواقع بمناطق صحراوية في سوريا وعلى حدودها مع العراق أوقع قتلى ومصابين
0
آخر الأخبار
16:15
إعلام إيراني: 10 قتلى بالقصف الأميركي على دير الزور
آخر الأخبار
16:15
إعلام إيراني: 10 قتلى بالقصف الأميركي على دير الزور
0
آخر الأخبار
15:46
المرصد: مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
آخر الأخبار
15:46
المرصد: مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
0
آخر الأخبار
15:17
غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية
آخر الأخبار
15:17
غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:46
المرصد: مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
آخر الأخبار
15:46
المرصد: مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا
0
حال الطقس
2023-09-12
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2023-09-12
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-29
منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-29
منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!
0
فنّ
2024-01-30
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
فنّ
2024-01-30
إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
0
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
0
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
0
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
0
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
0
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:01
"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
2
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
3
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
4
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
5
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
6
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:14
أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟
7
فنّ
05:21
"هيدي نوال أو بنتها تيا؟"... نوال الزغبي تتألّق بفستان لحمي جريء (صور)
فنّ
05:21
"هيدي نوال أو بنتها تيا؟"... نوال الزغبي تتألّق بفستان لحمي جريء (صور)
8
حال الطقس
00:24
طقس غير مستقر وبارد... متى يعود الإستقرار الكلي؟
حال الطقس
00:24
طقس غير مستقر وبارد... متى يعود الإستقرار الكلي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More