المرصد: مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا

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التلفزيون الأردني: قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي ومن ثم أطلقتهم بعد تحقيقات أظهرت أنهم عبروا بالخطأ