الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: لن نقوم بشن أي غارات داخل إيران
آخر الأخبار
2024-02-02 | 16:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: لن نقوم بشن أي غارات داخل إيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
البيت
الأبيض:
غارات
إيران
التالي
اليونيسف: جميع أطفال غزة تقريبا بحاجة الى دعم في مجال الصحة النفسية
الأردن يلقي القبض على 4 إسرائيليين لفترة وجيزة بعد اجتياز الحدود بالخطأ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
04:07
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
منوعات
04:07
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
0
امن وقضاء
04:05
توقيف عصابة مسلحة في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية
امن وقضاء
04:05
توقيف عصابة مسلحة في منطقة الليلكي - الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
03:43
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد
آخر الأخبار
03:43
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد
0
آخر الأخبار
03:39
وزير الخارجية البولندي: وكلاء إيران لعبوا بالنار لأشهر وسنوات والآن النار تحرقهم
آخر الأخبار
03:39
وزير الخارجية البولندي: وكلاء إيران لعبوا بالنار لأشهر وسنوات والآن النار تحرقهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:07
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
منوعات
04:07
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
0
آخر الأخبار
03:43
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد
آخر الأخبار
03:43
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد
0
آخر الأخبار
03:39
وزير الخارجية البولندي: وكلاء إيران لعبوا بالنار لأشهر وسنوات والآن النار تحرقهم
آخر الأخبار
03:39
وزير الخارجية البولندي: وكلاء إيران لعبوا بالنار لأشهر وسنوات والآن النار تحرقهم
0
آخر الأخبار
02:59
الشرطة الفرنسية: إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس
آخر الأخبار
02:59
الشرطة الفرنسية: إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات بباريس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
0
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
0
أمن وقضاء
10:00
قائد الجيش: لا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء
أمن وقضاء
10:00
قائد الجيش: لا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء
0
أخبار دولية
09:31
39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان
أخبار دولية
09:31
39 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
رياضة
13:42
الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
أخبار دولية
13:38
مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة
0
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
أخبار دولية
13:19
جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان
0
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
امن وقضاء
13:15
هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟
0
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
أخبار لبنان
13:14
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة
0
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
أخبار دولية
13:07
منهم من حُكِمَ عليه بـ٦٧ مؤبدًا… من هم الأسرى الثلاثة الذين تشترط حماس إطلاق سراحهم؟
0
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
13:00
ساعات أو أيام حاسمة بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
فنّ
06:32
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
2
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
فنّ
05:14
الموت يفجع شربل زيادة... رسالة تفطر القلوب بعد الرحيل
3
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
خبر عاجل
05:08
حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤
4
منوعات
04:57
"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!
منوعات
04:57
"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!
5
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
أخبار دولية
04:37
مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق
6
فنّ
06:44
وصول دنيا بطمة إلى السجن... وهكذا علّق سعد لمجرد
فنّ
06:44
وصول دنيا بطمة إلى السجن... وهكذا علّق سعد لمجرد
7
فنّ
05:21
"هيدي نوال أو بنتها تيا؟"... نوال الزغبي تتألّق بفستان لحمي جريء (صور)
فنّ
05:21
"هيدي نوال أو بنتها تيا؟"... نوال الزغبي تتألّق بفستان لحمي جريء (صور)
8
اقتصاد
11:34
معلومات للـLBCI: المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم..اليكم التفاصيل
اقتصاد
11:34
معلومات للـLBCI: المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم..اليكم التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More