هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها على علم بنشاط مكثف لطائرات مسيرة في نطاق 30 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن ولا مؤشرات على استهداف سفن تجارية

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