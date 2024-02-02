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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها على علم بنشاط مكثف لطائرات مسيرة في نطاق 30 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن ولا مؤشرات على استهداف سفن تجارية

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2024-02-02 | 16:58
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها على علم بنشاط مكثف لطائرات مسيرة في نطاق 30 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن ولا مؤشرات على استهداف سفن تجارية
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها على علم بنشاط مكثف لطائرات مسيرة في نطاق 30 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن ولا مؤشرات على استهداف سفن تجارية

 
 
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