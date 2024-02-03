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o
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o
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o
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صاروخ ثانٍ يستهدف بلدة يارون وقصف مدفعي يطال علما الشعب والضهيرة
آخر الأخبار
2024-02-03 | 10:20
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صاروخ ثانٍ يستهدف بلدة يارون وقصف مدفعي يطال علما الشعب والضهيرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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