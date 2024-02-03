الحكومة البريطانية: تحركنا جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأميركيين بدعم من العديد من الشركاء الدوليين من منطلق الدفاع عن النفس وبما يتفق مع القانون الدولي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك