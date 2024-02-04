الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة
آخر الأخبار
2024-02-04 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة
0
min
اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سيارتين
وهبوط
إحداهما
النهر
الكرنتينا
الضربة
التالي
فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيّ في كارولاينا الجنوبية
طقس غير مستقر حتى الثلاثاء... اليكم التفاصيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:29
المقاومة الإسلامية تنعى محمد جودات يحيى "علي الهادي" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان
آخر الأخبار
04:29
المقاومة الإسلامية تنعى محمد جودات يحيى "علي الهادي" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان
0
رياضة
04:28
بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
رياضة
04:28
بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
0
أخبار دولية
04:25
عدد من الضحايا في قطاع غزة تحت الركام وفي الطرقات ... كم بلغ عدد القتلى؟
أخبار دولية
04:25
عدد من الضحايا في قطاع غزة تحت الركام وفي الطرقات ... كم بلغ عدد القتلى؟
0
منوعات
04:00
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
منوعات
04:00
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:29
المقاومة الإسلامية تنعى محمد جودات يحيى "علي الهادي" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان
آخر الأخبار
04:29
المقاومة الإسلامية تنعى محمد جودات يحيى "علي الهادي" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان
0
رياضة
04:28
بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
رياضة
04:28
بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
0
منوعات
04:00
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
منوعات
04:00
"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!
0
فنّ
03:40
بفضل تيك توك... الموسيقى الأفريقية تزداد شعبيتها حول العالم
فنّ
03:40
بفضل تيك توك... الموسيقى الأفريقية تزداد شعبيتها حول العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-30
اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-30
اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!
0
صحف اليوم
00:34
ماروني للانباء الكويتية: يسعون إلى الهيمنة على الورقة اللبنانية إقليميًا ودوليًا
صحف اليوم
00:34
ماروني للانباء الكويتية: يسعون إلى الهيمنة على الورقة اللبنانية إقليميًا ودوليًا
0
موضة وجمال
2024-01-30
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
موضة وجمال
2024-01-30
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
0
منوعات
2023-07-31
"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
منوعات
2023-07-31
"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:58
اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة
آخر الأخبار
00:58
اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:49
تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
اقتصاد
04:49
تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
2
خبر عاجل
13:38
قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3
خبر عاجل
13:38
قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3
3
منوعات
09:37
انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)
منوعات
09:37
انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
5
منوعات
13:03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
منوعات
13:03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
6
فنّ
04:53
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)
فنّ
04:53
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)
7
منوعات
13:14
جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)
منوعات
13:14
جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)
8
فنّ
05:26
شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)
فنّ
05:26
شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More