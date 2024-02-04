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التحكم المروري: ثلاثة جرحى نتيجة تصادم سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية

آخر الأخبار
2024-02-04 | 09:14
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التحكم المروري: ثلاثة جرحى نتيجة تصادم سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية
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التحكم المروري: ثلاثة جرحى نتيجة تصادم سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الحازمية

 
 
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