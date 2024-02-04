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الأونروا: سنبذل قصارى جهدنا باعتبارنا منظمة إنسانية لمواصلة عملنا لدعم أهالي غزة
آخر الأخبار
2024-02-04 | 11:56
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الأونروا: سنبذل قصارى جهدنا باعتبارنا منظمة إنسانية لمواصلة عملنا لدعم أهالي غزة
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