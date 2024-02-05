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المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان

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2024-02-05 | 02:27
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المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها عباس أحمد الخرسا &quot;حسام&quot; مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان
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المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان

 
 
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