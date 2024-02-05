الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية

آخر الأخبار
2024-02-05 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جونية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

المرور

كثيفة

كازينو

لبنان

باتجاه

جونية

LBCI التالي
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه الدورة وصولًا حتى الكرنتينا
11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة في السعودية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:37

مريضة في مستشفى الوردية - الاشرفية بحاجة لدم من فئة O- للتبرع التواصل على الرقم التالي: 70/856961

LBCI
موضة وجمال
07:37

"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)

LBCI
منوعات
07:26

أرسلت رسالة نصية لوالدها المتوفي... ولكن المفاجأة كانت بالرد الذي تلقته! (صور)

LBCI
فنّ
07:24

بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:37

مريضة في مستشفى الوردية - الاشرفية بحاجة لدم من فئة O- للتبرع التواصل على الرقم التالي: 70/856961

LBCI
موضة وجمال
07:37

"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)

LBCI
منوعات
07:26

أرسلت رسالة نصية لوالدها المتوفي... ولكن المفاجأة كانت بالرد الذي تلقته! (صور)

LBCI
فنّ
07:24

بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-02-01

59 مزيّفة وواحدة حقيقية...عصابة تبيع ذهبًا مزيّفًا بعد ايهام ضحاياها بأنه حقيقي

LBCI
منوعات
2024-01-01

مهنياً وعاطفياً وصحياً... ما مصير برج الثور لعام 2024؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-25

غابات الشوف مهددة بالحرائق... فما الخطط لحمايتها وكيف يتدخل الدفاع المدني؟

LBCI
فنّ
2024-01-08

مصلحة الضرائب تلاحق عادل امام قضائياً... هل يتهرّب من الدفع؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

LBCI
أخبار دولية
13:08

الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان

LBCI
أخبار دولية
13:04

نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
05:27

بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
منوعات
11:30

علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)

LBCI
منوعات
11:41

العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟

LBCI
حال الطقس
00:44

إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More