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غارتان اسرائيليتان استهدفتا بلدتي ميس الجبل وبيت ليف

آخر الأخبار
2024-02-05 | 08:27
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غارتان اسرائيليتان استهدفتا بلدتي ميس الجبل وبيت ليف
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غارتان اسرائيليتان استهدفتا بلدتي ميس الجبل وبيت ليف

 
 
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