الجميّل لـ "عشرين 30": في حكومات ما قبل العام 2016 لم يكن لحزب الله أكثرية ونحن لم نرفض الشراكة بل نرفض ان نكون في سلطة يسيطر عليها حزب الله

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