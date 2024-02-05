الجميّل لـ "عشرين 30": ما يحدث في غزة لا يمكن احتماله ونحن مع احقية الشعب الفلسطيني بأن يكون لديه دولة ويعيش بكرامة ومتضامنون بشكل كامل معه ولكن هذا أمر ومصلحة لبنان أمر آخر

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