الجميّل لـ "عشرين 30": عندما نخرج من عملية فرض اسم يُنتخب رئيس الجمهورية في خلال 48 ساعة وفي اللحظة التي يقبل بها حزب الله ان يلقانا نصف الطريق نقبل بالحوار لكن عليه ان يقدم اشارة حسن نية لمرشح ثالث كما نحن ابديناها مع ترشيح جهاد ازعور

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك